Musique Radio Elvis en lice, ce soir, aux Victoires de la musique

Amir et Claudio Capeo. Ils ne sont plus que deux à barrer la route au trio Radio Elvis en lice, ce soir, pour les Victoires de la musique dans la catégorie « Album révélation » avec leur premier CD « Conquêtes ». Autant dire qu'avec « leur rock symboliste » en vogue, les Gâtinais Pierre Guénard, Colin Russeil et Manu Ralambo ont une belle opportunité d'inscrire leurs noms au palmarès de la cérémonie qui se déroule au Zénith de Paris, à partir de 21 heures.