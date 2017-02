Musique Radio Elvis : "Cette Victoire, c'est le Graal"

0

Avant de remonter sur scène ce samedi soir, le groupe gâtinais Radio Elvis a pris quelques minutes pour nous parler de son sacre aux Victoires de la musique dans la catégorie Album révélation de l'année.

"On a déjà glané plusieurs titres depuis nos débuts mais celui-là à une saveur particulière. C’est un peu le Graal. Médiatiquement, on sait que les Victoires ont un retentissement très fort. On l’a vu dans les minutes qui ont suivi. On a été pris dans un tourbillon d’émotions, de sollicitations, de messages, de remerciements, de câlins aussi ! C’est difficile de ne pas se laisser porter par cette euphorie. Ce n’est que maintenant que l’on commence à réaliser et c’est très plaisant », confie Pierre Guénard, le chanteur originaire de Lhoumois.

