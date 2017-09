Musique Notre sélection de chansons pour le week-end (vidéos)

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

· « Deadly Valentine », Charlotte Gainsbourg. L’artiste a réalisé le clip qui accompagne ce nouvel extrait de l’album « Rest » (sortie le 17 novembre) et met en scène ses filles Alice et Joe.

· « Soleil noir », Tim Dup. Le dernier morceau mis en ligne par le tout jeune chanteur qui sort son premier album le 27 octobre.

· « Dommage », Bigflo & Oli. Les rappeurs toulousains ont composé ce titre avec Stromae, servi par un clip très émouvant.





· « Spent the Day in Bed » Morrissey. L’Anglais en froid avec la couronne propose de réviser le texte de son nouveau morceau, en attendant la sortie de l’album « Low in High School » le 17 novembre.