Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.





« That’s What I Like », Bruno Mars. Nouvel extrait de l’album « 24K Magic » (paru en 2016).

« Mixed Signals », Robbie Williams. L’artiste anglais signe son retour avec une nuit arrosée à Londres.





« Litron », La Fouine. Extrait du nouveau projet de l’artiste : « Capitale du crime censuré ».





« I Feel it coming », The Weekend et Daft Punk. La collaboration très réussie entre le Canadien et les Français, extrait de l’album « Starboy ».





« Lolita», Souf. Une chanson et un clip très ensoleillé extrait de l’album « Alchimie ».