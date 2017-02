Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

« Encore cassé », Thomas Fersen.

Extrait de son dernier album « Un Coup de queue de vache ».

« Un autre que moi », Fishbach.

Extrait de l’album « A ta merci ».

« City of Stars », Ryan Gosling et Emma Stone.

Extrait de la bande originale du film La La Land.

« L’eau de vie », Serge Lama.

Composé par Christophe Maé, extrait de l’album « Où sont passés nos rêves ».

« On Hold », The XX.

Extrait du dernier album des Anglais « I See You ».

« La Loi du marché », Cyril Mokaiesh en duo avec Bernard Lavilliers.

Extrait de l’album « Clôture ».