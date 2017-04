Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

+ Lire aussi :

Notre chronique musicale en dernière page du Courrier de l'Ouest.

Cette semaine : « Un bouquet de fleurs de Paul McCartney »

· « Say Something Loving », The xx.

Le nouveau single du groupe anglais, extrait de l’excellent « I See You » paru en début d’année.





· « Lust for Life », Lana Del Rey et The Weeknd.

Un clip qui prête aussi son titre au prochain album de l’Américaine, attendu en juin chez Polydor.





· « Tell That Girl », Texas.

Extrait du nouvel album « Jump On Board » (déjà sorti).





· « Fire », Beth Ditto.

Le premier single de l’album « Fake Sugar » (sortie le 16 juin).





· « The Apprentice », Gorillaz.

Un nouveau titre du groupe de Damon Albarn, alors que « Humanz » doit sortir ce vendredi.