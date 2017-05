Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

· « Sarah », Aliocha. Le jeune Canadien qui fait un tabac chez lui s’apprête à sortir un très bon premier album chez nous (le 2 juin).

· « Jenks », DBFC. Un premier titre du groupe de Manchester qui aiguise l’appétit, en attendant le disque complet le 2 juin.

· « Imagining My Man », Aldous Harding. Une chanteuse néo-zélandaise à découvrir de toute urgence. Son deuxième album « Party » est somptueux (déjà sorti).

· « Next to me », Marlene. Une vidéo sans prétention pour un titre redoutablement efficace de la Suédoise qui met du baume au cœur.