Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

« Chained To The Rhythm », Katy Perry avec Skip Marley

Le dernier single de la pop star servi par un clip délirant truffé de messages politiques.

« Love », Lana Del Rey

Titre surprise l’Américaine, annonciateur d’un prochain album.

« How Would You Feel », Ed Sheeran

Extrait de « ÷ » (sortie le 3 mars).

« French kiss », Black M

Extrait de son dernier album, « Eternel insatisfait ».

« Juste une p'tite chanson », Les Enfoirés

En attendant la diffusion du spectacle sur TF1 et RTL vendredi 3 mars.

