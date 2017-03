Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

« Les gens tristes », Magyd Cherfi et Olivia Ruiz.

Extrait de l’album « Catégorie Reine » (sortie le 31 mars).





« Pleasure », Feist.

Un titre le retour de la chanteuse canadienne après six ans d’absence.

En attendant un album annoncé pour le 28 avril.





« My Willing Heart », James Blake.

Extrait de l’album « The Color in Anything ».

Le clip met en scène Natalie Portman dans l’attente de son bébé.





« Automatic », Amy Macdonald.

Extrait de l’album « Under Stars » (sortie le 24 mars).





« Faded Flowers », Mixcity avec Brian Lopez.

Extrait de l’album du Nantais Jean-Patrick Cosset (sortie le 7 avril).