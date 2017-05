Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

· « J-Boy », Phoenix. Un clip délicieusement décalé avant l’album « Ti Amo » (sortie le 9 juin).





· « Fontaine de lait », Camille. Premier extrait du nouvel album « Ouï » (sortie le 2 juin).





· « Coachella - Woodstock In My Mind », Lana Del Rey. Avant la sortie de son nouvel album « Lust For Life », l’Américaine dévoile ce nouveau titre.





· « Stay together », Noah Cyrus. La petite sœur de Miley se lance elle aussi dans la chanson.