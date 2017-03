Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

Cette semaine : l'album "Room 29" de Jarvis Cocker et Chilly Gonzales" Quand un pianiste excentrique canadien et une pointure de la pop britannique se rencontrent, on peut s’attendre à un duo explosif. En fait, pas du tout, le résultat donne un disque, « Room 29 » de très grande classe, réconfortant comme une nuit dans un lit douillet du mythique hôtel Chateau Marmont à Los Angeles, immortalisé au cinéma par Sofia Coppola dans « Somewhere »… (la suite en dernière page du Courrier de l'Ouest de ce vendredi).





« Did You Really Say No », Oren Lavie et Vanessa Paradis.

Premier extrait de l’album d’Oren Lavie « Bedroom Crimes » (sortie le 12 mai).





« 6h35 », Moongaï.

Extrait du dernier EP du groupe nantais « Romance d’une violence »

qui lève le voile sur leur nouveau projet de concept-album et « d’opéra ultramoderne ».





« Je me rappelle », Jérémy Chatelain.

Le nouveau single de l’ex-mari d’Alizée qui fait son retour dans la chanson .





« 3WW », alt-J.

Extrait du troisième album du groupe anglais « Relaxer » (sortie le 9 juin).





« Je t’aime low cost », Archimède.

Extrait du quatrième album du groupe intitulé « Méhari » (sortie le 7 avril).