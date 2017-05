Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.





· « Pourvu », Gauvain Sers. Enfin le clip du protégé de Renaud, cette fois sous l’aile de Jean-Pierre Jeunet, papa d’Amélie Poulain. En attendant le premier album le 9 juin.





· « Trucs inutiles », François Morel en duo avec Antoine Sahler. Un clip coloré et savoureux, extrait du dernier album du chansonnier, « La vie (titre provisoire) » (déjà sorti).





· « Sign of the Times », Harry Styles. Un titre du chanteur britannique surtout connu comme membre du boys band One Direction.





· « Splash », Disiz La Peste. Le nouveau titre, produit par Stromae, extrait du 11e album du rappeur français, « Pacifique ».





· « La Demoiselle », Tryo. Extrait de l’album « Vent debout ».