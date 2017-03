Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

Cette semaine : Alexia Gredy, "L'habitude" à prendre Parmi les nouvelles venues dans la chanson voici celle qui nous fait le plus d'effet. Alexia Gredy emporte l'adhésion avec sa reprise du « Diabolo menthe » d'Yves Simon qu'elle réinvente à force d'arpèges hypnotiques et fait sien dès le deuxième titre de la poignée qu'elle vient de publier sur son premier EP, « L’habitude »… La suite dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

« Nos chevaux sauvages », Jil Caplan.

Extrait de son nouvel album « Imparfaite » qui sort après dix ans d’absence de la chanteuse.

« My brave face », Paul McCartney et Elvis Costello.

En attendant la réédition « deluxe » de l’album de 1989 « Flowers in the dirt ».





« Monnaie de singe », IAM.

Extrait de leur dernier album « Rêvolution ».

« Save your life », Miss Tara et Eric Carter.

Extrait de l’album « Let’s live ».

« Pourvu », Gauvain Sers.

En attendant le premier album du protégé de Renaud.

« Elle voudrait », Nord.

Premier extrait d’un album à venir après l’EP « L’amour s’en va » paru en 2016.

