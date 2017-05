Musique Notre sélection de chansons pour le week-end [playlist]

0

Chaque semaine, nous vous proposons une sélection de nouvelles chansons qui ont attiré notre attention. A retrouver aussi dans Le Courrier de l'Ouest de ce vendredi.

· « J-Boy », Phoenix. Le nouveau single du plus américain des groupes français, en attendant l’album « Ti Amo ».

· « Ils ne savent pas », IAM. Les Marseillais enfilent les treillis et prennent les armes qui font pousser des arbres. Extrait de « Révolution », déjà sorti.

· « Right Now », HAIM. En studio avec les trois sœurs Haim qui avaient signé un épatant premier disque en 2013, « Days are gone ».

· « I’m the One », DJ Khaled avec Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper et Lil Wayne. Une sacrée chorale qui mêle le plus populaire et le plus exigeant de la pop américaine.

· « Volver », Benjamin Biolay. Deuxième extrait très élégant après Roma (amoR), de « Volver » attendu pour le 19 mai.