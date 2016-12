Musique La chanteuse Mood prépare un album

0

Après son passage remarqué et remarquable dans l'émission de TF1 The Voices, la chanteuse originaire de La Plaine Mood trace son sillon. Et profite à plein de sa nouvelle notoriété. La jeune femme prépare pour 2017 un album. Avec son équipe elle travaille à sa pré-production et fait appel pour parvenir au terme de cette première étape à la générosité de ses fans et du public. « Nous venons de mettre en ligne une cagnotte de participation collective libre "Leetchi", ouverte jusqu'au 23 janvier. Les dons et votre soutien précieux à partir d'un euro contribueront réellement à développer cette aventure artistique » explique Mood sur son site internet. L'objectif qu'elle s'est fixé pour cette collecte est d'atteindre la somme de 4200 euros. En une semaine, près de la moitié de la somme a déjà été rassemblée. Pour compléter la cagnotte, c'est par ici : http://www.leetchi.com/c/mood-preproduction