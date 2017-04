Mûrs-Erigné Damien Coiffard, maire : "Nous avons mis fin à certaines pratiques"

0

"Dès notre arrivée en fonction, nous avons mis fin à certaines pratiques", rappelle Damien Coiffard, maire de Mûrs-Erigné depuis mars 2014.

Le rapport de la Chambre régionale des comptes critique la gestion financière de l'ancienne majorité, conduite par Philippe Bodard, maire de 1995 à 2014.

"Au contraire de baisser les bras, la teneur du rapport de la Chambre régionale des comptes me donne encore plus d’enthousiasme. Après tout, cette expérience donne un sens à notre action politique et municipale", assure le maire actuel

La majorité présentera ses actions entreprises au regard des observations de la CRC, lors d’une réunion publique programmée, jeudi 27 avril, à 19 heures, au centre Jean-Carmet.

Le rapport complet de la Chambre régionale des comptes :