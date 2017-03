Mur de Trump: Macron rappelle à Lafarge le besoin d'une "conscience éthique"

0

Etre une entreprise privée "n'affranchit pas d'avoir une conscience éthique", a lancé vendredi Emmanuel Macron au géant franco-suisse du ciment LafargeHolcim, prêt à vendre son ciment pour le mur anticlandestins promis par Donald Trump à la frontière américano-mexique.

"Je pense que, quels que soient aujourd'hui les projets, nos entreprises ont une responsabilité sociale et environnementale et elles participent à l'ordre du monde", a déclaré le candidat d'En Marche! à la présidentielle, interrogé sur le sujet en marge d'un déplacement à Bordeaux.

"Qu'on soit une entreprise privée, dont les quartiers généraux sont qui plus est en Suisse, n'affranchit pas d'avoir une conscience éthique et de se poser la question avant de participer à certains projets", a poursuivi M. Macron.

Lorgnant sur le colossal programme de travaux publics en préparation aux Etats-Unis, le PDG du groupe franco-suisse LafargeHolcim s'est dit prêt jeudi, dans un entretien à l'AFP, à vendre son ciment pour le mur anticlandestins promis par Donald Trump.

François Hollande a appelé jeudi --en marge d'un Conseil européen à Bruxelles-- le groupe à "se montrer prudent avant de se porter candidat" pour fournir le ciment de ce mur.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, avait aussi appelé LafargeHolcim à "bien réfléchir" avant de se présenter "parce qu'il y a d'autres clients dans le monde qui vont regarder cela avec une certaine stupéfaction".

Promesse électorale du président américain, le projet à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, évalué à plusieurs milliards de dollars, est au centre d'une crise diplomatique entre Mexico et Washington et suscite des critiques à travers le monde.