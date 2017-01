Mozambique: l'opposition armée annonce deux mois de trêve

0

Le leader de l'opposition mozambicaine, Afonso Dhlakama, a annoncé mardi une trêve de deux mois dans le conflit qui oppose la branche armée de son parti, la Renamo, et le gouvernement et a fait plus de 20.000 déplacés et réfugiés.

La Renamo a ainsi décidé de prolonger le cessez-le-feu d'une semaine annoncé le 27 décembre. "Il y a eu quelques petits incidents, mais la trêve de sept jours s'est bien passée, donc j'annonce le prolongement de la trêve pendant 60 jours, jusqu'au 4 mars", a déclaré mardi Afonso Dhlakama, lors d'une conférence de presse organisée par téléphone à Maputo alors qu'il vit retranché dans les montagnes de Gorongosa (centre).