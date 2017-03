Mortagne Une station-service au biogaz aux portes de Cholet

0

Une station-service alimentée par du carburant issu d’une unité de méthanisation ouvrira en septembre à Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), aux portes de Cholet. Une initiative portée par Agribiométhane, une structure lancée par des agriculteurs de Mortagne et Cholet. Elle a ouvert en 2014 une unité de méthanisation qui injecte du gaz dans le réseau local et qui va aller encore plus loin avec cette station innovante. « Nous récupérons les effluents agricoles de quatre exploitations ainsi que les sous-produits agroalimentaires d’usines du secteur, explique Damien Roy, d’Agribiométhane. Avec ça, on produit du biogaz. »

