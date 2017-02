Montsoreau Le château musée ouvrira ses jardins en mai

0

Pour ses dix premiers mois d'existence au sein du château de Montsoreau, le musée d'art contemporain, ouvert en avril 2016, a attiré 35000 visiteurs. Un chiffre que l'équipe du collectionneur Philippe Méaille ambitionne de doubler cette année.

Dans cet esprit, le site va mettre ses jardins en accès libre dès le mois de mai. Sur un hectare, en bord de Loire, une "jachère naturelle" s'épanouira, dans l'esprit des prairies sauvages imaginés par la botaniste britannique Miriam Rothschild. De quoi renforcer encore l'attrait d'un site qui sert régulièrement de halte pique-nique aux usagers de la Loire à vélo.

Ces jardins en accès libre donneront (peut-être) aux visiteurs l'envie de pousser les portes du château-musée où les expositions temporaires de la saison sont déjà programmées. Montsoreau rendra ainsi hommage du 4 avril au 20 juin au grand designer italien Ettore Sottsass.

Et la grande exposition d’été, à partir du 23 juin et jusqu’en octobre, sera consacrée à Jean-Marc Bustamante, photographe et plasticien qui est aussi, depuis 2015, directeur de l’École nationale des Beaux-Arts de Paris qui fête son bicentenaire cette année.

A lire dans l'édition de Saumur de ce mardi 28 février.