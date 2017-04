Montsoreau Le château de Montsoreau rend hommage à Ettore Sottsass

0

Le château de Montsoreau présente sa nouvelle exposition. À travers « Ettore Sottsass, designer du monde » dont le vernissage a lieu ce mardi soir, il rend hommage à Ettore Sottsass, un grand désigner italien. Né en 1917 et mort en 2007, c'est un « artiste radical, à la fois designer, architecte, céramiste, dessinateur, photographe, cassant volontiers les codes bourgeois liés à l'objet ». Il est aussi connu pour avoir travaillé pour le groupe italien d'électronique Olivetti. Ses œuvres sont présentes dans les collections du Centre Georges-Pompidou, du MoMA, du Metropolitan Museum et du Victoria and Albert Museum.

Jusqu'au 20 juin, ouvert tous les jours, de 10 heures à 19 heures. Tarif : 9, 20 €.