Montreuil-Bellay. Un motard gravement blessé en percutant un chevreuil

Un motard a été surpris par un chevreuil sortant d'un bois entre Montreuil-Bellay et « Mollay » à Saint-Just-sur-Dive ce mardi 25 avril à 6 h 45. Le pilote et son engin ont terminé leur course dans les vignes. Cet homme de 37 ans a été gravement blessé.

Il a été secouru par les pompiers de Montreuil-Bellay et le SMUR de Saumur. Évacué dans un premier temps au Centre hospitalier de Saumur, il a finalement été transféré par hélicoptère au Centre hospitalier universitaire d'Angers.