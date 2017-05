Montreuil-Bellay Un festival de BD qui fait claquer les "bulles"

0

La 18e édition du festival "Au coeur des bulles" se poursuit aujourd'hui en accès gratuit au Prieuré des Nobis dans un cadre privilégié. L'occasion de rencontrer les auteurs et de dédicacer des albums. De dénicher aussi l'objet convoité à la boutique en parcourant les bacs. Parmi les auteurs les plus demandés hier, le scénariste et le dessinateur de la série XIII (Van Hamme) qui présentaient en avant-première le dernier opus.

