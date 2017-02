Montreuil-Bellay 1 200 entrées au salon du livre et ses métiers d'art

0

Le Livre et ses métiers d'art tenaient salon ce week-end à Montreuil-Bellay. La formule plaît chez les amoureux des beaux ouvrages. Ils ont été 1 200 à franchir l'entrée et n'hésitent pas à séjourner sur place notamment pour participer aux stages d'une semaine et cela profite au commerce.

« Les retombées sont difficiles à estimer mais les commerçants sont tous ravis et nous félicitent. À cette époque-ci de l'année, c'est véritablement un plus pour eux », constate Philippe Minvielle, le président d'Anima Libri et cheville ouvrière de cette réussite.

