Montpollin La pluie s’invite au vide grenier de Montpollin ... encore !

« Jamais deux sans trois », commence par dire Christine Raimbault. « Chaque fois que nous avons organisé un vide grenier et peut importe la date nous avons eu mauvais temps » poursuit - elle. Une petite déception pour les organisateurs de la société de la Concorde, qui ne se sont pas laissés abattre au moment de la restauration du midi. « Nous avons eu 39 inscriptions, 25 sont venus et ils sont encore 3 à exposer », précise Christine. Malgré la météo, il y a eu tout de même un peu de passage, et certains exposants sont satisfaits d’avoir fait de bonnes ventes. « Malheureusement le concours de pétanque intercommunal a dû être annulé. C’est quand on a commencé à faire le tirage au sort pour les rencontres que la pluie a pointé le bout de son nez », commente Christine. Les pétanqueurs des 5 communes de Pontigné, Saint Martin d’Arcé, Vaulandry, Cheviré le Rouge et Montpollin sont donc repartis avec seulement un café bien chaud en guise de récompense. Le bureau se demande s’ils n’organiseront pas comme l’an dernier une grande tablée lors d’un événement futur. L’an dernier un tel événement avait recueilli environ 130 personnes.