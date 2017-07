Montparnasse: la SNCF toujours à la recherche de la cause de la panne

0

La SNCF a annoncé lundi la fermeture de la gare Paris-Montparnasse cette nuit de 22H à 06H afin de mobiliser des techniciens pour déterminer la cause de la panne de signalisation qui sème toujours la pagaille et perturbe le trafic depuis dimanche.

"On a décidé d'interrompre toutes les circulations sur la gare Montparnasse de 22H à 6H", a déclaré à l'AFP une porte-parole de la SNCF. "Pour pouvoir commencer les investigations à 22H, il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait plus de voyageurs dans la gare pour pouvoir la fermer", a souligné un autre porte-parole, précisant que 50 techniciens seront mobilisés dans la nuit de lundi à mardi.

Par conséquent, la SNCF est "obligée de supprimer des TGV qui arrivaient même un peu avant 22H", à savoir celui en provenance des Sables d'Olonnes (21h12), de Poitiers (21h17) et de Quimper (21h25), a précisé ce porte-parole. Quatre autres TGV qui devaient arriver après 22H ont été également supprimés.

"Nous supprimons sept TGV et non pas dix", comme l'avait affirmé l'un de ses collègues précédemment, a-t-il rectifié.

Concrètement, "environ 5.000 personnes ne pourront pas prendre le train ce soir" sur un total de 35.000 voyageurs transportés lundi, selon ce porte-parole. Mais "il faut qu'on maximise nos chances de pouvoir enfin trouver le pourquoi du comment de cette panne" qui perturbe le trafic de cette gare qui dessert l'ouest et le sud-ouest de la France.

"Notre service après-vente va fonctionner à plein et de manière généreuse", a assuré ce porte-parole, la compagnie ferroviaire donnant la possibilité au client de "faire rembourser son voyage ou de le reporter quelle que soit la nature du billet" ou "de l'annuler sans frais".

Mais l'association de consommateurs CLCV a demandé à la SNCF un "cadre de négociation avec les usagers lésés et de prévoir une juste indemnité" pour les préjudices découlant de l'annulation des trains, comme rater une correspondance, participer à un voyage organisé ou encore de perdre un à plusieurs jours de location saisonnière.

-Problème "quotidien"-

La priorité dimanche avait été d'acheminer le maximum de voyageurs jusqu'à leur destination au-delà de 22H au détriment des travaux d'investigation qui ne peuvent s'effectuer qu'en mode hors tension du local de commandes de signalisation de Vanves, où est localisé l'incident.

Dans la matinée, Rachel Picard, directrice de SNCF Voyages, avait expliqué au micro de FranceInfo que l'enquête était "longue et difficile" en raison des milliers de composants à vérifier "un par un" pour résoudre ce problème électrique.

Lundi matin, une journaliste de l'AFP avait constaté que le hall de la gare Montparnasse était bondé, des centaines de voyageurs attendant sous les panneaux d'affichage, certains l'air abattu, assis sur leurs valises.

Le trafic avait été totalement interrompu à Paris-Montparnasse dimanche matin en plein week-end de chassé-croisé des vacances. Les premiers trains n'avaient commencé à circuler que dans l'après-midi.

Pour organiser au mieux le trafic, la compagnie ferroviaire avait dérouté certains trains vers les gares d'Austerlitz et de Massy (Essonne).

Au total, 55.000 voyageurs avaient pu arriver à destination dimanche.

La circulation avait déjà été perturbée au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse le 17 juillet en raison d'une panne d'alimentation électrique, provoquant des retards pour des centaines de voyageurs.

"Aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à cette question parce que c'est un moment de départ en vacances", a souligné sur Europe 1 Olivier Faure, chef de file des députés socialistes à l'Assemblée, rappelant que le problème était "quotidien", notamment "sur toutes les lignes d'Ile-de-France".

"On a priorisé les lignes à grande vitesse aux dépens des lignes de proximité et c'est ça qu'on va corriger dans les semaines, les mois et les années qui viennent", a fait valoir de son côté sur France Inter Gilles Le Gendre, député de Paris (REM).

La politique des transports doit être remise à plat dans les mois qui viennent par la ministre des Transports Elisabeth Borne.