Montilliers. Le restaurateur qui est devenu Dalpaz, magicien professionnel.

A 30 ans, il tenait la cafétéria du Super U de Vihiers. A 54, il est devenu Dalpaz, magicien professionnel. Entre les deux, il est allé jusqu’à vendre sa maison pour vivre sa passion.

Nous l’avons rencontré. Extrait de son interview dans Le Courrier de l’Ouest de ce vendredi :

« Certains pourraient qualifier cela de folie, je le conçois. Après avoir débuté les cours, je ne me voyais plus faire autre chose que cela, aussi, avec mon épouse, nous avons vendu le fonds de commerce pour que je puisse me consacrer à la magie. Véronique travaillait pour assumer les frais du ménage. De mon côté, j’ai passé mon permis poids lourd et j’ai fait un peu de transport en car, mais le plus clair de mon temps était consacré à la magie. En 2006, il me fallait des fonds pour financer mon premier spectacle mais peu de personnes croyaient à mon projet. La solution était de vendre notre maison… J’ai la chance d’avoir une épouse qui m’a toujours suivi, et même plus puisqu’elle a contribué à la naissance de Dalpaz. Elle a appris sur le tas pour m’accompagner et prendre en charge l’éclairage, le son, être ma complice… »