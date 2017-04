Mondial-2026: candidature conjointe USA-Mexique-Canada

0

Les Etats-Unis, le Canada et le Mexique sont candidats à l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2026 de football, la première qui opposera 48 équipes, ont annoncé les fédératons de ces trois pays lundi à New York.

"C'est un jour important pour le football aux Etats-Unis et en Amérique, nous pensons que c'est la bonne décision pour notre région et pour notre sport", a déclaré lors d'une conférence de presse Sunil Gulati, le président de la Fédération américaine, en présence de ses homologues canadien Victor Montagliani et mexicain Decio de Maria.

"Avoir trois pays en lice rend notre candidature plus forte. A nous trois, nous avons une cinquantaine de stades qui répondent aux critères de la Fifa, nous avons les infrastructures hôtelières (...) C'est aussi un symbole d'unité largement positif dans le monde dans lequel nous vivons", a-t-il souligné.

La Fédération internationale de football doit désigner le, ou les, pays-hôte(s) du Mondial-2026 en mai 2020.

Cette candidature conjointe fait déjà figure de favorite alors que les deux prochaines éditions auront lieu en Russie (2018) et au Qatar (2022) et que la Fifa a indiqué en 2016 que ni l'Europe, ni l'Asie ne pourraient être considérées pour l'édition 2026.

Les Etats-Unis ont organisé une fois la Coupe du monde, en 1994, un tournoi présenté comme un succès commercial avec un total de 3,5 millions de spectateurs, tandis que le Mexique a accueilli l'épreuve à deux reprises, en 1970, et en 1986 en remplacement de la Colombie, en proie à des graves difficultés financières.

Il s'agirait en revanche d'une première pour le Canada qui n'a participé qu'à une seule phase finale de Coupe du monde, en 1986. Mais la Fifa lui a confié l'organisation du Mondial-2015 dames, qui a été un succès.

Cette candidature de trois pays serait inédite dans l'histoire de la Coupe du monde, mais pourrait poser des problèmes d'ordre politique alors que les relations entre les Etats-Unis et le Mexique se sont dégradées depuis l'élection à la Maison blanche de Donald Trump qui veut construire un mur entre les deux pays pour lutter contre l'immigration clandestine et les trafics de drogue.

"Le président Trump nous a fait part de son soutien total, il est particulièrement heureux que le Mexique participe à cette candidature avec nous", a assuré Sunil Gulati.

Aucune autre candidature n'a été officiellement lancée, mais le Maroc, candidat malheureux à l'organisation des Coupes du monde 1994, 1998, 2006 et 2010, pourrait se lancer dans la course.