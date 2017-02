Monaco: City dans les têtes, les crampons en Corse

0

"La meilleure préparation avant Manchester City en Ligue des champions est de gagner à Bastia": le message de l'entraîneur de Monaco Leonardo Jardim sera-t-il entendu par ses joueurs ? Ce match en Corse vendredi (20h45) semble si loin du tapis rouge de la C1...

Difficile de parler de Bastia quand Paris vient de montrer l'exemple à suivre en démembrant le Barça et que se profile un voyage à Manchester mardi prochain. A l'image du défenseur Benjamin Mendy, les Monégasques ont tous "dans un coin de la tête le déplacement à City".

"City est une grosse équipe, renchérit le défenseur Almamy Touré. On a vu Paris capable de battre le Barça. On sait que si on est sérieux et appliqué comme le PSG, on peut chercher un résultat à Manchester."

L'impact en termes de notoriété et d'image d'une victoire dans cette compétition est telle que Leonardo Jardim, l'entraîneur monégasque, se doit désormais de communiquer différemment.

La semaine dernière, il tentait la démonstration sur le thème: "Pourquoi la Ligue des champions serait-elle plus importante que le Championnat de France ?"

Aujourd'hui que la vague parisienne déferle, il préfère y voir la qualité d'un championnat dénigré. "Je suis content parce que c'est la démonstration de la qualité du football français, dont l'image n'est pas toujours bonne, assure-t-il. Moi, je défends le Championnat de France, très compétitif avec beaucoup de bons joueurs et de bons staffs techniques."

Il remet aussi toujours en perspective ses propres perceptions de la préparation des matches. "Dans le football aujourd'hui, ce n'est pas le maillot qui gagne, mais les personnes qui bossent le plus, lance-t-il encore. Paris a fait un gros match et gagné facilement."

- 17 ans de disette -

Jardim le martèle: le travail, l'écoute et le suivi de sa méthode paient. Il veut que ses joueurs en soient conscients tous les jours.

Aussi, à la question de savoir si ce déplacement à Bastia sera un exercice de concentration pour ces derniers, qui auront la tête à Manchester, il assure que non.

"Ce n'est pas compliqué, précise Jardim. J'ai dit aux joueurs que la meilleure préparation de la Ligue des champions est toujours de gagner avant. C'est la meilleure motivation pour le match de Bastia."

Touré, en bon soldat, prolonge: "Pour penser à City, il faut gagner à Bastia afin de se mettre dans les meilleures conditions. On sait que ce sera compliqué à Bastia, avec leur public, leur stade. On va essayer de bien faire."

Le suppléant de Sidibé au poste de latéral droit ne s'attend pas à une partie de plaisir. "Ce sera un match compliqué, répète-t-il. Cette équipe a besoin de points. Ce sera à nous de tuer le match rapidement et de bien le gérer."

Certes à Monaco, les joueurs sont excités par l'opposition à venir avec City. Mais la direction du club rêve surtout du titre de champion de France. La réalité est là. A treize matches du terme de la saison, Monaco possède trois points d'avance sur Paris et une bien meilleure différence de buts. Voilà une occasion unique de remporter ce titre qui lui échappe depuis 17 ans.

"En 2017, Paris est très en forme, conclut ainsi Touré, qui connaît également l'enjeu. Mais si on gagne tous nos matches jusqu'à la fin de la saison, il n'y a aucun moyen qu'ils puissent nous passer devant."

Composition probable des équipes de Bastia et de Monaco pour le match avancé de la 26e journée de Ligue 1, vendredi, au stade Armand Cesari (20h45):

Bastia : Leca (cap.) - Cioni, Djiku, Rose, El Kaoutari, Bengtsson - Mostefa, Oniangué, Danic, Ngando - Diallo

Monaco: Subasic - Touré, Glik, Jemerson, Mendy - Moutinho, Fabinho, Bakayoko, Lemar - Germain, Falcao (cap)

Arbitre: Clément Turpin