Grand Ouest Le littoral atlantique en alerte orange "vagues - submersion" mardi

Le littoral atlantique a été placé par Météo France en alerte orange « vagues-submersion » ce mardi 28 février de 4 heures à 21 heures, et de 4 heures à 9 heures. La Charente-Maritime, la Gironde, les Landes, la Vendée et la Loire-Atlantique sont notamment concernés. Le phénomène résulte de la conjonction de fortes vagues et de grandes marées, les vagues pouvant atteindre au final 7 à 8 m.

Il est donc préférable d'éviter de circuler en bord de mer, de ne pas s'approcher du bord de l'eau, même d'un point surélevé, de protéger ses biens susceptibles d'être endommagés par la montée des eaux ou emportés par les vagues.