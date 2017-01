Mercato: Lille s'active, les autres peaufinent

0

Mardi à minuit, ce sera fini: Lille procède dans les dernières heures à ses premiers recrutements de l'ère Gérard Lopez après le feu vert de la DNCG, tandis que d'autres clubs de Ligue 1 ajustent leur effectif.

L'audition de la nouvelle direction du Losc s'était faite vendredi, et le gendarme financier du foot pro a validé lundi le budget lillois et in fine délivré son autorisation de recruter. Il reste un jour à l'équipe de l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois pour tenir sa promesse d'attirer quelques joueurs prometteurs dès janvier.

Le premier est le Néerlandais Anwar El Ghazi (21 ans). Cet attaquant athlétique, qui compte deux sélections avec les Pays-Bas, a disputé deux saisons et demie avec l'Ajax Amsterdam (101 matches dont 24 en coupe d'Europe, 23 buts). Le deuxième est le défenseur central paraguayen Junior Alonso (23 ans), qui avait déjà posé jeudi avec le maillot des Dogues.

Dans les cartons du Losc restent le milieu brésilien Gerson (19 ans), qui pourrait être prêté par l'AS Rome, plus un ou deux autres joueurs, venus du Brésil.

Côté départs, le milieu Younousse Sankharé est parti à Bordeaux, l'attaquant Junior Tallo à Amiens (L2), le défenseur Renato Civelli en Argentine et le milieu Mounir Obbadi à Nice.

Les deux principaux animateurs du marché, le PSG et l'OM, ne sont pas restés inertes mardi.

Le club de la capitale a prêté Jesé à Las Palmas jusqu'à la fin de la saison. Le recrutement de l'attaquant espagnol, acquis contre 25 millions d'euros au Real Madrid à l'intersaison, a viré au fiasco et symbolise un mercato estival raté, avec l'attaquant Hatem Ben Arfa et le milieu Grzegorz Krychowiak, seul le latéral Thomas Meunier donnant satisfaction.

Sous l'impulsion de Patrick Kluivert, le PSG a voulu donner le change en achetant trois jeunes éléments offensifs: l'Allemand Julian Draxler (Wolfsburg), le Portugais Gonçalo Guedes (Benfica) et l'Argentin Giovani Lo Celso (Rosario Central), tous deux 20 ans.

- Vedettes américaines -

Marseille aussi a poursuivi ses mouvements en attirant le capitaine de Bordeaux, Grégory Sertic, milieu ou défenseur central. Encore un Français, après l'espoir montpelliérain Morgan Sanson et surtout les deux membres du côté gauche des Bleus à l'Euro-2016, l'arrière gauche Patrice Evra (venu libre de la Juventus Turin) et le meneur Dimitri Payet (revenu de West Ham contre 30 M EUR).

C'est une nouvelle pierre à l'édifice du "OM Champions Project" du nouveau propriétaire, l'homme d'affaires Frank McCourt, avec habillage à l'américaine: chaque recrutement s'est fait en grande pompe, à grands renfort de messages sur les réseaux sociaux et de présentations toutes en data.

Monaco, leader de L1 et traditionnel animateur du mercato, a modifié son effectif à la marge, avec des retours et départs en prêts, essentiellement des jeunes. Il a aussi recruté l'arrière gauche brésilien Jorge (ex-Flamengo).

Lyon a tenté le pari Memphis Depay: l'ailier néerlandais se doit une revanche après une saison et demie à Manchester United où il ne s'est pas imposé. Le milieu Clément Grenier, souvent blessé, est parti en prêt à la Roma.

Anthony Mounier a lui aussi été lyonnais, et c'est ce que les supporters de Saint-Etienne lui ont reproché alors que le milieu venait d'être prêté chez les Verts par Bologne. Et devant l'hostilité manifeste des ultras, Mounier a fait marche arrière et devait poursuivre sa carrière en Italie.

Au rayon des retours en L1, il y a les attaquants Cheikh Diabaté (à Metz après Bordeaux et la Turquie) et Andy Delort (à Toulouse après Caen et le Mexique). L'ailier Paul-George Ntep l'a quittée en passant de Rennes à Wolfsburg.