Melle Une série de cambriolages élucidée

Deux Mellois de 25 et 31 ans ont été interpellés mardi dans le cadre d'une enquête menée sur série de vols avec effraction.

Entre le 1er décembre et le 2 février, quatre entreprises et un atelier municipal de Melle et alentours, ont été la cible de cambrioleurs qui étaient repartis avec de l'outillage professionnel, notamment.

Les gendarmes chargés de l'enquête ont procédé à des perquisitions et retrouvés une partie du matériel volé.

