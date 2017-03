Melay Circulation perturbée sur l'axe Chemillé-Vihiers

0

La commune de Melay vient de lancer des travaux d'assainissement qui perturbent la circulation sur l'axe Chemillé-Vihiers, via La Salle de Vihiers. Pour protéger le personnel effectuant les travaux, des feux tricolores alternent la circulation sur l'axe routier. Laccès à Melay est effectué par les étangs communaux venant de Chemillé et à l'entrée de la bourgade, par la gauche, en venant de La Salle de Vihiers. Les travaux sont( prévus pour 1 mois. en attendant la réfection de la voirie de la rue du maréchal Juin, vers la mairie annexe au second semestre.