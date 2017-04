0

Vendredi en soirée, salle des loisirs, le conseil de quartier a été suspendu jusqu'à nouvel ordre, faute de candidats.

Créé en 2014, le conseil présidé par Jacques Ogereau ne demandait pas à être reconduit. Il préconisait la mise en place d'un conseil des habitants consultatif travaillant directement et exclusivement avec le conseil de Melay et non avec Chemillé-Melay.