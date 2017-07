Melay Le Concours de Melay saute le pas

0

Le 62e Concours complet de Melay, commencé hier, se poursuit jusqu'à demain. Il accueille cette année une nouvelle épreuve encore plus technique, de nouveaux obstacles et une qualité de sol améliorée.

François de la Béraudière, président de la société hippique de Melay, reçoit des cavaliers de renom tels que Nicolas Touzaint, membre de l'équipe de France de concours complet.

La nouvelle épreuve comporte une piste de cross plus courte et plus intense tant pour le cavalier que pour le cheval. Il s'agit d'un CIC deux étoiles (Concours international combiné).

