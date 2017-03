Méditerranée: un millier de migrants sauvés, une femme déclarée morte

0

Un millier de migrants ont été secourus dans la nuit de samedi à dimanche au large de la Libye, parmi lesquels une femme a été déclarée morte, annoncent les associations SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières (MSF).

Quelque 645 "réfugiés ont été secourus sur des canots pneumatiques et des embarcations en bois", au cours de six heures d'opération, par le navire Aquarius associé à d'autres bateaux présents dans la zone de secours et de sauvetage (SAR), indique SOS Méditerranée sur son compte twitter.

L'association précise qu'une "jeune femme trouvée inconsciente sur un canot pneumatique a été déclarée morte sur l'Aquarius", le navire qu'elle gère en collaboration avec MSF.

MSF indique, de son côté, que son nouveau navire de secours en mer, Prudence, lancé il y a quelques jours depuis Malte, a achevé sa première opération en récupérant à son bord quelque 412 personnes en détresse.

Malgré les dures conditions hivernales en mer, les départs de migrants depuis la Libye à bord d'embarcations de passeurs se sont accélérés ces derniers mois.

Plus de 6.000 personnes ont été récupérées par les bateaux de sauvetage depuis une semaine, portant à plus de 22.000 le nombre de migrants ramenés en Italie depuis le début de l'année.

L'an dernier, la péninsule a vu débarquer plus de 180.000 personnes sur ses côtes, un chiffre en hausse de plus de 18% par rapport à 2015.