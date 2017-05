Mazé Gymnastique : les poussins finalistes régionaux

0

Les gymnastes lde la Jeanne d'Arc de Mazé étaient en compétition tout le mois d'avril. Ils ont réalisé de bon résultats comme la présence des poussins à Vertou aux finales régionales fin avril. La J.A. sections gymnastique masculine et féminine organise la Coupe de l’Avenir et la Coupe Jean-Claude Bréger les 13 et 14 mai prochains à la salle François Cevert.

Retour en détail sur les bons résultats de la JA dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest