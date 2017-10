Mazé Un appel aux dons pour une vingtaine de chats abandonnés

0

Près du château de Montgeoffroy, il reste aujourd'hui douze chats, livrés à eux-mêmes dans un jardin, après le départ d'une voisine. Alertée, l'association Une patte dans la main a décidé d'agir pour leur sécurité et éviter qu'ils ne se reproduisent. Les bénévoles en ont ainsi attrapé huit.

Manon Pirard, bénévole engagée dans la protection animale, sollicite les Mazéiais via une tirelire déposée dans une boulangerie du centre ville. Mais aussi via les réseaux sociaux et une cagnotte en ligne.

Plus d'informations à retrouver dans Le Courrier de l'ouest du 6 octobre, édition de Beaufort et de Saumur.