Mazé Trois générations de travaux publics chez Fronteau TP

0

L’entreprise Fronteau TP a célébré ses 50 ans, samedi 1er avril à Mazé. Créée en 1967 par Henri Fronteau, la société de travaux publics s’est développée au fil des ans, grâce à ses enfants puis à ses petits-enfants.



"Le 19 janvier 1967, je signais le bon de commande pour l’achat d’une première pelleteuse TX45. L’engin est arrivé quelques jours plus tard, par le train, à la gare de Saint-Mathurin. Pendant six mois, je n’ai eu aucun client. Mais je n’ai pas baissé les bras. Ce n’est pas mon genre…" Henri Fronteau se souvient avec précision de la naissance de sa petite entreprise.



Son fils Didier prendra le relais en 1988. Avec succès. Et aujourd'hui, la relève est déjà assurée par ses trois petits-enfants, Elodie, Romain et Ludovic.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest du mardi 4 avril (éditions Nord-Anjou et Saumur).