Mazé La salle Claude-Valdois inaugurée

Une cérémonie a réuni samedi matin 7 janvier une quarantaine de personnes devant la salle du MAC Rando de Mazé, inaugurée et appelée salle Claude-Valdois. Parmiles personnes présentes, Françoise Valdois, l’épouse de Claude et trois personnes de sa famille, mais aussi Christophe Pot, maire de Mazé-Milon, et Stéphany Praud, l’adjointe aux sports.

Retour en détail avec les commentaires du président Claude Jotreau dans une prochaine édition du courrier de l'Ouest.