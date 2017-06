Mazé Impressionnante opération de gendarmerie mercredi matin

0

Les riverains ont été réveillés par le bruit des hélicoptères volant au-dessus de leurs maisons.

Il était 6 heures, mercredi matin, quand une vaste opération de gendarmerie a débuté dans un camp de gens du voyage installé sur le terrain de football de Mazé, à une trentaine de kilomètres à l'Est d'Angers.

« J'ai entendu un gros bruit vers 5 h 30, j'ai d'abord cru que c'était les agriculteurs. Mais ça a recommencé à 6 h 15 et j'ai compris que deux hélicoptères survolaient la zone », raconte, encore surprise, une habitante, qui réside juste à côté.

Une heure plus tard, la jeune femme se levait, ouvrait ses volets, et assistait à un « spectacle » plus qu'inhabituel dans cette paisible commune de Mazé.

Au moins une vingtaine de fourgons des forces de l'ordre garés autour du stade occupé par les caravanes, lui-même encerclé par des dizaines de gendarmes mobiles armés et casqués.

Selon nos informations, deux personnes auraient été interpellées. Un véhicule, une berline noire, a également été saisi.

A lire dans "Le Courrier de l'Ouest" de ce jeudi 1er juin.