0

Samedi matin la société de boule de fort de Croix Boujuau de Mazé organisait la finale de son challenge un homme une femmes. Julien Maillet et Chantal Daburon ont été sans pitié face à Sylvie Dufil et Jean Claude Marchand, ils on remporté cette finale sur un score qui a évacué tout suspens 12-0.

Retour en détail sur ce challenge dans une prochaine édition du Courrier de l'Ouest.