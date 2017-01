Mauzé-sur-Le-Mignon Deux blessées après une collision sur la RN 11

0

Mercredi, vers 20 h 30, une collision entre deux véhicules Peugeot s'est produite sur la route nationale 11 entre La Rochelle et Niort, à hauteur de Mauzé-sur-Le-Mignon. Une 307 qui circulait dans le sens La Rochelle - Niort et une 407 qui roulait dans l'autre sens se sont heurtées. L'accident a fait deux blessés : les deux conductrices des voitures, une femme âgée de 67 ans demeurant à Vouillé et une femme de 40 ans, demeurant à Brettes en Charente-Maritime. Les deux blessées ont été transportées à l'hôpital de Niort. L'accident a été constaté par les gendarmes de la brigade de Frontenay Rohan-Rohan. La brigade motorisée est également intervenue sur les lieux de l'accident.

