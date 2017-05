0

La Société maulévraise des courses de lévriers du Grand Ouest organise sa première réunion de la saison ce dimanche sur le cynodrome de Maulévrier. Les lévriers sont des bêtes de course bouclant les 360 mètres de la piste à plus de 55 km/h pour les plus rapides d'entre eux. Ces épreuves font l'objet de paris mutuels comme les chevaux.

Dimanche 28 mai à partir de 14 h 30 à Maulévrier. Entrée : 2 €, gratuit moins de 18 ans.