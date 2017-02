Maulévrier Jean-Marc Ayrault, « l'enfant du pays »

0

Ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault vient d'annoncer qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat électif. La fin d'une carrière d'élu, puis de ministre, suivi de près à Maulévrier, sa ville natale.

Il y a le responsable politique, l'ancien député-maire de Nantes, l'ex-Premier ministre et l'actuel ministre des Affaires étrangères. Et il y a l'homme, né à Maulévrier le 25 janvier 1950, lycéen à Cholet, entre autres. Jean-Marc Ayrault, pur produit du Choletais, va laisser de côté la première casquette. Âgé de 67 ans, il a annoncé à Ouest-France qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat électif, et ce, « dans le respect du renouvellement des générations », a-t-il ajouté sur Twitter.

