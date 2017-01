Maulévrier Dans les coulisses de la ferme Gaborit

0

C'est ce qu'ont proposé des étudiants de la MFR de Beaupréau, à de jeunes élèves. Objectif de cette visite chez le fabricant de produits laitiers bio de Maulévrier : découvrir une autre agriculture.

Comme chez eux. À travers la ferme Gaborit, à La Grande Nillière, à Maulévrier, Florian, Arnaud, Sylvain et Florian déambulent, racontent l'exploitation agricole. Ici les vaches, là le stockage du foin. Comme chez eux, donc, ou presque. Car ces quatre-là ne font pas partie du fabricant de produits laitiers bio (fromage blanc, yaourt, beurre...), mais sont étudiants à la Maison familiale et rurale (MFR) de Beaupréau. En seconde année de BTS ACSE (Analyse et conduite des systèmes d'exploitations), pour être précis.

S'ils ont endossé le costume de guide pour un groupe de 25 élèves de seconde, ce mercredi, c'est dans le cadre de leur diplôme. « Le projet d'initiative et de communication. Certains organisent un marché de producteurs, d'autres font visiter des exploitations agricoles, note Floriand Braud, l'un des quatre étudiants. Florian et Sylvain avaient visité la feme en seconde. C'est une excellente structure. »

