Maulévrier Bientôt la rentrée au parc oriental

Le Parc oriental de Maulévrier ouvrira le 15 mars. Contrairement aux années précédentes, il n’y aura pas de grande nouveauté dans le 5e site touristique du département. « On a préféré se concentrer sur de multiples petits aménagements », explique Hervé Raimbault, le directeur. Une enveloppe de « 70 000 € » a été injectée pour planter, notamment, « plus de 400 nouveaux végétaux ». « On préfère acheter des jeunes pousses qu’on va former comme on le souhaite. Et puis, il faut travailler avec le temps. Les cerisiers à l’entrée, sont magnifiques. On en profite depuis 8-10 ans. Mais on les a plantés entre 1990 et 1995. »