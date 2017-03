Mauléon La Ministre Myriam El Khomri en visite officielle jeudi

0

Ministre du travail, Myriam El Khomri sera en visite officielle jeudi à Mauléon.

Elle devrait arriver vers 19 h 30, accueillie par le maire de Mauléon, Pierre-Yves Marolleau et le député Jean Grellier. Elle viendra signer la convention entre l'Etat, la ville de Mauléon et l'entreprise solidaire d'initiative et d'action du Mauléonais dans le cadre de l'opération Territoire zéro chômeur. Jeudi 23 mars, Louis Gallois, qui est à la tête au niveau national du dispositif Territoire zéro chômeur, et Myriam El Khomri seront à Mauléon pour cette visite officielle.

