Mauges-sur-Loire Quand la Loire rime avec voix du 18 au 21 mai

Il fera bon se délasser sur Le Rivage des voix, du 18 au 21 mai, à Mauges-sur-Loire. Le festival n'en est qu'à sa 3e édition et, déjà, il fait référence auprès des mélomanes avec un taux de remplissage qui dépasse les 80 % et environ 3 000 entrées l'an passé. Le directeur artistique René Martin a d'ailleurs réussi à convaincre Barbara Hendricks de venir chanter son blues le 19 mai, « avec deux grands jazzmen suédois » qui l'accompagneront au piano, à l'orgue et à la guitare…

