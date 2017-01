Mauges Les collèges publics entrent en concurrence

0

Cet après-midi, au conseil départemental, des parents d'élèves de Montrevault-sur-Evre sont allés protester contre un projet de sectorisation qui empêcherait leurs enfants de fréquenter le collège de Montrevault.

Cette « réunion de concertation » faisait suite à la nouvelle tombée jeudi. « On nous a annoncé que la sectorisation allait changer et que dès la rentrée, les enfants qui habitent Chaudron-en-Mauges seront dirigés vers le collège de Saint-Florent-le-Vieil. Les années suivantes, ce sera au tour des enfants du Fuilet et de La Boissière-sur-Evre d'être concernés » explique Marine Giet, représentant les parents d'élèves du collège de l'Evre de Montrevault.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest de ce mardi.